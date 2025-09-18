Депутат предложил отключать интернет на выходных — Свинцов ответил: «ему 76, он может»

В таком возрасте, наверное, интернетом можно вообще не пользоваться — он давно на пенсии, может не работать, ничего не делать, отдыхать, быть на даче

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России — на неделю или по выходным. По его мнению, это поможет сохранить зрение, нервы и снизить число случаев игромании. Парламентарий считает, что постоянное использование интернета вредит здоровью, финансам и психике. Миллионы, по его словам, страдают от лудомании — теряют деньги, получают психологические расстройства.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» ответил на это предложение.

Он сказал: «Депутата Арефьева от КПРФ мы знаем давно. Я 15 лет в Госдуме как депутат, и ещё 10 лет до этого — как помощник и советник зампреда. Фактически 25 лет знаю его как большого профессионала. Но ему уже 76 лет. В таком возрасте, наверное, интернетом можно вообще не пользоваться — он давно на пенсии, может не работать, ничего не делать, отдыхать, быть на даче».

Свинцов добавил: для всех остальных граждан — разного возраста — интернет нужен. Днём, ночью, вечером, ранним утром. Большинство используют его для работы и общения — с коллегами или с близкими.

Он отметил: некоторые действительно злоупотребляют временем в соцсетях — особенно молодёжь. В отношении несовершеннолетних будут постепенно вводить ограничения на время в соцсетях и компьютерных играх. Это мировой тренд — Китай, Австралия, страны Европы уже идут по этому пути. Россия — тоже.

Но массовых отключений интернета в стране не будет.