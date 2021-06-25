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Пятница, 25 июня, 2021
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Депутат от «Новых людей» предложил раздавать бесплатную землю рязанцам, желающим жить за городом

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Депутат от «Новых людей» предложил раздавать бесплатную землю рязанцам, желающим жить за городом
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Бесплатно раздавать свободные земли рязанцам, которые хотят поселиться за пределами города, – с таким предложением выступил депутат Рязанской областной Думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов.

По мнению парламентария, загородная недвижимость может составить конкуренцию многоэтажной застройке и стать достойной заменой панельным многоэтажкам. В пользу переезда за город Польевтов приводит несколько аргументов.

Во-первых, покупка недвижимости в новостройках многим не по карману.  Ежегодно дорожают услуги ЖКХ, растут налоги. Те, кто уже купил квартиры в новых домах, вынуждены тратить большие средства на их содержание.

Рост цен на квартиры уже в следующем году может привести к увеличению налога на недвижимость, — считает депутат. — Налог в большинстве случаев составляет 0,1% от кадастровой стоимости. И если она увеличится на 20%, то налог вырастет настолько же. В итоге мы становимся заложниками городов и панельных муравейников

Во-вторых, переезд за город значительно повышает качество жизни человека, ведь массовая высотная застройка, считает Польевтов, негативно влияет на физическое и психическое здоровье граждан.

В-третьих, активно застраивающиеся многоэтажками районы города имеют плохую оснащённость объектами инфраструктуры и низкую транспортную доступность. Это также плохо влияет на качество жизни горожан.

Вадим Польевтов уверен: хорошая альтернатива «человейникам» – малоэтажные загородные дома. Если предоставить людям бесплатную землю, они с удовольствием поселятся за городом. Парламентарий считает, что для этого необходимо развивать загородные поселения-кластеры

Россия — самая большая в мире страна и мы можем себе позволить жить иначе. Я буду бороться за то, чтобы у людей была более современная и комфортная альтернатива для жизни, — добавил он.

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