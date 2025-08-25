Депутат оценил вероятность завершения конфликта на Украине до конца года

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что конфликт на Украине мог бы завершиться до конца года, но это маловероятно. В комментарии «Ленте.ру» он заявил, что причина в противодействии Украины и её европейских союзников.

«В принципе, если бы не было противодействия со стороны Украины и стран Европы, поддерживающих Киев в этом отношении, то конфликт вполне можно было бы завершить до конца года. А, может, даже и раньше», — сказал Чепа.

По словам депутата, при сохранении текущих темпов урегулирования шансов на подписание мирных соглашений до конца года очень мало.

«Мы видим, что Украина не намеревается делать ничего в сторону мирных соглашений, так что при текущих темпах закончить все в этом году вряд ли получится. Единственное, о чем говорит президент Украины Владимир Зеленский — это двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным. А зачем она нужна — непонятно», — отметил он.