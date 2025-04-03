Депутат облдумы Рожков подал документы для участия в предварительном голосовании

Член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Владимир Рожков подал документы для участия в предварительном голосовании. Он выдвигается по одномандатному избирательному округу № 8, сообщает ryazan.er.ru.

«Это важный шаг на пути к решению задач, стоящих перед регионом. Готов работать в интересах жителей и отстаивать их права и инициативы!», — отметил депутат.

Вместе с ним документы подал руководитель Сасовского летного училища гражданской авиации имени Героя Советского Союза Г. А. Тарана Константин Соколов.

«Принял решение участвовать в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Рязанской областной Думы. Сегодня был важный и ответственный день», — поделился он на своей странице в соцсетях.

Желающие принять участие в партийной процедуре могут подать документы до 24 апреля включительно в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А, в будние дни с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед или онлайн на сайте pg.er.ru.

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С 5 марта работает официальный сайт процедуры pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Электронное предварительное голосование за кандидатов пройдет с 19 по 25 мая. Процедура открытая и доступная для всех. Зарегистрироваться можно, используя учетную запись портала «Госуслуги.ру». Все требования к защите данных будут контролироваться.