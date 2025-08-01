Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости обязательного введения платы за обучение детей мигрантов в российских школах. По его словам, соответствующий законопроект сейчас дорабатывается представителями разных фракций.

В июле Госдума уже рассмотрела инициативу о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования, законопроект тогда был отклонён в первом чтении. Как пояснил Нилов в интервью изданию «Подъём», причиной отказа стало отсутствие анализа правоприменительной практики.

«Мы его дорабатываем, в том числе с учётом необходимости ограничений по количеству попыток сдачи тестов. Не более трёх. Если ребёнок не может сдать с первого раза — будет вторая попытка. Не получилось и во второй, и на третьей провалился — всё, едет учиться домой», — отметил депутат.

Также он подчеркнул, что считает оплату обучения обязательной с 1 по 11 класс.

«Почему мы должны тратить бюджетные деньги на обучение иностранных детей? Если ребёнок успешно сдал тесты — пусть учится, но обучение должно оплачиваться, 1 считает Нилов. — Платить могут родители, посольство, работодатель — кто угодно, но не государство. Эти средства можно направлять на доплаты учителям».

В профильном Комитете по просвещению с такой инициативой не согласны. Первый заместитель председателя комитета Михаил Берулава заявил, что основное общее образование должно оставаться бесплатным, если дети мигрантов соблюдают законы и проживают в России легально.

«Я это не поддерживаю. Это неправильно. Россия — великая страна, и те, кто приезжает сюда и ведёт себя по закону, должны иметь право на бесплатное образование для своих детей», — подчеркнул Берулава.

При этом он допустил возможность введения платы за дополнительное образование, если семья пожелает воспользоваться такими услугами.

«Можно проработать механизм, при котором основное образование будет бесплатным, но за дополнительные программы, факультативы и кружки — уже будет взиматься плата», — считает Берулава.