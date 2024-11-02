Суббота, 2 ноября, 2024
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Депутат Немкин рекомендовал россиянам отключить важные аккаунты от Google

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал пользователей государственных и банковских сервисов отключить свои аккаунты от Google и перейти на отечественные аналоги для защиты личной информации.

Политик подчеркнул, что работа с продуктами зарубежных компаний сопряжена с высокими рисками, особенно на фоне ограничений, недавно введённых Google. Например, пользователи столкнулись с невозможностью зарегистрировать новый аккаунт с российским номером телефона.

По словам Немкина, Google может продолжить вводить ограничения, и последствия могут затронуть такие ресурсы, как «Госуслуги», где аккумулируется огромный объем информации о пользователях. Поэтому он предложил отказаться от привязки важных аккаунтов к сервисам Google и вместо этого использовать отечественные платформы. Немкин также отметил, что российские почтовые сервисы, такие как «Яндекс», по надежности превосходят Google.

Ранее портал «Госуслуги» уже направлял уведомления пользователям с просьбой заменить почтовый адрес с @gmail.com на отечественные почтовые ящики. Минцифры также советовало пользователям создавать резервные копии данных и переходить на российские сервисы двухфакторной аутентификации.

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