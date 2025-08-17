Депутат Матвеев: Мигранты насилуют россиянок из-за презрения и своего уровня культуры

Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказался в интервью «Газете.Ru» о причинах и методах борьбы с половыми преступлениями, совершаемыми мигрантами в России. По его мнению, подобные преступления происходят из-за культурного уровня приезжих и их пренебрежительного отношения к россиянкам.

Матвеев считает, что для снижения числа таких преступлений необходимо ужесточить наказание и ввести обязательный сбор генетического материала у всех, кто въезжает в страну. Он также поддержал идею главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи. Но для этого нужно разработать специальный юридический механизм.

Депутат также обратил внимание на рост криминогенной обстановки, связанный с большим количеством неработающих мигрантов и детей иностранцев, которые предоставлены сами себе.

Он подчеркнул, что многие мигранты, совершающие половые преступления, имеют семьи. По его словам, это может быть «откровением» для некоторых.