Депутат Матвеев: Мигранты насилуют россиянок из-за презрения и своего уровня культуры

Алексей Самохин
Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказался в интервью «Газете.Ru» о причинах и методах борьбы с половыми преступлениями, совершаемыми мигрантами в России. По его мнению, подобные преступления происходят из-за культурного уровня приезжих и их пренебрежительного отношения к россиянкам.

Матвеев считает, что для снижения числа таких преступлений необходимо ужесточить наказание и ввести обязательный сбор генетического материала у всех, кто въезжает в страну. Он также поддержал идею главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи. Но для этого нужно разработать специальный юридический механизм.

Депутат также обратил внимание на рост криминогенной обстановки, связанный с большим количеством неработающих мигрантов и детей иностранцев, которые предоставлены сами себе. 

Он подчеркнул, что многие мигранты, совершающие половые преступления, имеют семьи. По его словам, это может быть «откровением» для некоторых.

Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Новости России

Семья убитого судьи в Камышине отказалась верить в версию об измене

Родственница судьи Василия Ветлугина, убитого позавчера в Камышине, в...
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Новости мира

Политолог Перенджиев: Зеленский может попасть в американскую тюрьму  Гуантанамо

Политолог отметил, что со временем Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут выйти на преступные схемы.
Новости России

В России начались продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 с 4,0-литровым мотором

Атмосферный V6 работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Средний расход топлива составляет 9–10 л на 100 км.
Общество

Команда Рязанской области стала победителем проекта «Вызов Первых»

С 14 по 18 августа в Красноярске прошёл финальный этап Всероссийского проекта Движения Первых «Вызов Первых», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». За звание сильнейших боролись около 1000 юных спортсменов.
Новости России

Эксперт предупредил об опасности VPN-сервисов при использовании Telegram и WhatsApp*

По его словам, такой способ связи открывает злоумышленникам доступ к личным данным, включая логины, пароли и банковские реквизиты.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Общество

В поселке Лесной появился мемориал в память о погибших во время ЧП на предприятии

В память о погибших на предприятии местные жители организовали мемориал перед Домом культуры на улице Советской.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Новости России

Депутат Колесник призвал наказать каждого причастного к атаке на Смоленскую АЭС

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов на Смоленскую АЭС. БПЛА был ликвидирован при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).