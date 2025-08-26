Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться не только националиста Сергея Стерненко, но и собственной охраны. Такое заявление в интервью NEWS.ru сделал депутат Госдумы Андрей Колесник, утверждая, что в окружении Зеленского есть агенты британских спецслужб.

«Зеленский сам породил эти террористические организации, террористов типа Стерненко, батальона „Азов“ (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) и так далее. Зеленский всех должен бояться, включая свою охрану, состоящую из агентов британских спецслужб», — подчеркнул Колесник.

«Он уже нелегитимен»

Парламентарий назвал Зеленского нелегитимным президентом и предположил, что судьбу и его, и Стерненко будет решать Запад.

«Зеленский сам создал вокруг себя такую ауру. Он уже нелегитимен, сегодня он есть, завтра его нет. Стерненко в такой же ситуации находится», — подытожил Колесник. Он добавил, что националисты получают деньги из «одного кошелька».

Ранее бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Сергей Стерненко заявил, что может расправиться с президентом Украины, если тот пойдёт на территориальные уступки. По словам националиста, такой шаг будет расценен им как «угроза национальному суверенитету».

«Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом — и политически, и реально», — сказал Стерненко в интервью Times.