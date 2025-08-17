Депутат Колесник призвал наказать каждого причастного к атаке на Смоленскую АЭС

Попытка Вооружённых сил Украины атаковать Смоленскую атомную электростанцию является крайне опасной ситуацией, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Атака на любую атомную электростанцию — это чрезвычайно рискованно. Это объект особой опасности, связанный с радиацией. Долгосрочное заражение может нанести серьёзный ущерб территории, где проживает много людей. Украина ещё раз показала, что является террористическим государством», — сказал депутат.

Колесник подчеркнул, что необходимо установить, кто именно отдавал приказ атаковать АЭС.

«Нужно отвечать по воинским частям. Выяснить, кто пытался нанести удар, и наказать каждого. У нас ФСБ умеет работать в этом направлении. Ведь это покушение на жизни огромного количества людей», — заключил парламентарий.

Сегодня ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов на Смоленскую АЭС. БПЛА был ликвидирован при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).