Депутат Ивлев: взрыв у Крымского моста прогремел во время проезда детей в «Артек»

ВСУ пытались взорвать Крымский мост в момент, когда по нему ехали дети в «Артек», рассказал «АиФ» депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его словам, подобные действия показывают преступную сущность противника.

«Крымский мост — это лакомая цель для них. Взрыв в тот момент, когда там идет транспорт с детьми в «Артек», это самый настоящий фашизм», — отметил Ивлев.

Парламентарий добавил, что украинская агрессия не останется без ответа.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста. Объект не получил повреждений.