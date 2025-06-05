Депутат Ивлев: взрыв у Крымского моста прогремел во время проезда детей в «Артек»

ВСУ пытались взорвать Крымский мост в момент, когда по нему ехали дети в «Артек», рассказал «АиФ» депутат Госдумы Леонид Ивлев.
По его словам, подобные действия показывают преступную сущность противника.
Парламентарий добавил, что украинская агрессия не останется без ответа.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста. Объект не получил повреждений.
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