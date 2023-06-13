Депутат Ивановской облдумы Лобкова вышла из КПРФ со скандалом

В Иванове депутат областной Думы Юлия Лобкова написала заявление о выходе из КПРФ, пишет Ivanovo News.

Парламентарий заявила, что приняла такое решение, поскольку потеряла веру в партию. Кроме того, она сложила с себя полномочия первого секретаря Кинешемского районного отделения коммунистов.

Лобкова утверждает, что вместе с ней из рядов КПРФ вышли 15 человек.

При этом первый секретарь партии Александр Бойков отметил, что многие из них сделали это под давлением и уже отзывают свои заявления.

«Есть подозрение, что ее демарш был сделан перед выборами с подачи наших политических противников, поскольку ее видели в соответствующей кампании», – сообщил он.

Кроме того, половина из авторов заявлений – это родственники Лобковой, указал Бойков.