Депутат Иванов призвал Малахова отдать 1,5 млн рублей на СВО

Телеведущему Андрею Малахову стоит передать 1,5 миллиона рублей, потраченные на букет для певца Филиппа Киркорова, на нужды участников специальной военной операции. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, сообщает NEWS.ru.

— Каждый вправе распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению. Однако когда мы видим такие демонстрации роскоши в условиях, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, невольно возникает вопрос о приоритетах. Малахову стоило бы переосмыслить свои ценности и направить средства, сопоставимые со стоимостью букета, на поддержку военнослужащих или помощь нуждающимся семьям. Уверен, такой шаг вызвал бы гораздо больше уважения и признательности со стороны общества, — заявил Иванов.

Он добавил, что подобные траты вызывают недоумение у многих россиян, особенно у тех, кто ежедневно сталкивается с финансовыми трудностями. По мнению депутата, приобретение настолько дорогого букета в нынешней обстановке — неэтичный поступок.

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Ранее стало известно, что на праздновании 58-летия Филиппа Киркорова Андрей Малахов преподнёс певцу подарок — два вязаных букета от модного дома Bottega Veneta, стоимость которых составила около 1,5 миллиона рублей.