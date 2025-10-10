Молитва помогает православным сохранить нравственные ориентиры и чувство внутренней гармонии в сложные времена. Об этом NEWS.ru заявил зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, обращение к Богу является духовным стержнем для верующего человека.

«Молитву можно назвать дыханием души. Как физически человек не может жить без воздуха, так и духовно — без обращения к Богу. Это тот внутренний стержень, который позволяет сохранять нравственные ориентиры, чувство мира и гармонии даже в самые сложные времена», — пояснил Иванов.

Он отметил, что через молитву человек не только обращается с просьбами, но и проходит важную школу внутреннего преображения. По мнению депутата, без этой духовной основы социум может потерять такие ключевые ценности, как жертвенность и взаимопомощь.

«Через молитву человек не просто просит о помощи в житейских нуждах, он учится видеть свои ошибки, каяться в содеянном, благодарить за дарованную жизнь и все блага, которые у него есть. Это школа смирения и школа любви. Без этого наше общество может скатиться в чистый потребительский прагматизм, где нет места ни жертвенности, ни взаимопомощи», — продолжил депутат.

Иванов подчеркнул особое значение соборной молитвы для российского общества:

«Соборная молитва — это основа того, что мы называем соборностью. Это то, что исторически сплачивало наш народ перед лицом любых испытаний. Она напоминает нам, что мы не разрозненные индивиды, а одна большая духовная семья, несущая ответственность друг за друга».

Депутат провел параллель между физическим дыханием и духовной жизнью. Без воздуха человек не может существовать физически, без молитвы верующий теряет духовную опору. Это не просто красивая метафора, а, по мнению Иванова, реальная закономерность.

Молитва выполняет несколько функций одновременно. Во-первых, это возможность обратиться к Богу с просьбами. Во-вторых, это инструмент самопознания и покаяния. В-третьих, способ выразить благодарность за то, что уже есть.