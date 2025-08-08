Пятница, 8 августа, 2025
Депутат Гусев предложил ввести уроки самообороны в школах от бойцов СВО

Алексей Самохин
Бойцы, возвращающиеся из зоны спецоперации, могут делиться боевым опытом со школьниками на уроках самообороны. Такую идею изданию «Абзац» озвучил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его мнению, это поможет подросткам увереннее чувствовать себя в опасных ситуациях.

Свою инициативу политик обосновал опытом прошлых лет. Он напомнил, что в конце 80-х ветераны Афганистана создавали в школах военно-патриотические кружки, где обучали старшеклассников навыкам самозащиты. Депутат признался, что сам посещал такой клуб и считает, что полученные знания пригодились многим его сверстникам в непростые 90-е.

«Я думаю, что сейчас вполне может быть такая же история», — заявил Гусев, уточнив, что участники СВО могли бы проводить аналогичные занятия в военно-патриотических клубах.

Идея возникла на фоне тревожной статистики. Согласно данным Следственного комитета, в 2024 году от семейного насилия пострадали около двух тысяч детей. Более тысячи несовершеннолетних стали жертвами преступлений, что на 10% превышает показатели 2023 года. Кроме того, 186 детей пострадали от преступлений, совершённых в школах. К ответственности за эти инциденты привлекли 54 подростка.

