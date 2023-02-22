Среда, 22 февраля, 2023
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Депутат Гурулев пояснил, как участникам СВО будут давать обещанные Путиным отпуска

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Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев пояснил, как участникам спецоперации будет давать отпуска, его слова привели в телеграм-канале «ПУТИН в Telegram».

По его словам, моментально уйти на отдых во время боевых действий не получится.

«Если какие-то перерывы, восстановление боеспособности, то в таком случае отпуска будут предоставляться. Экипаж танка — три человека. Любого в отпуск отправь, и танк не боеспособен», — пояснил Гурулев.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что все военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, получат двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу.

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