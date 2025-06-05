Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани

4 июня депутат Госдумы Андрей Красов, совместно с начальником управления дорожного хозяйства и транспорта Владимиром Титовым, провел контрольный объезд дорожных участков в Рязани, где ведутся ремонтные работы.

В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%. Депутат встретился с жителями, председателем ТОС Юлией Лушниковой и другими депутатами, обсудив текущие и перспективные вопросы развития района, включая задачи, требующие решения на региональном и федеральном уровнях.

Кроме того, Красов проверил ход ремонтных работ на мосту через железнодорожные пути на Первомайском проспекте, а также на улицах Павлова и Краснорядской.

На мосту работы достигли 80%-ного уровня, продолжается укладка асфальта. На улицах Павлова и Краснорядской уже завершены работы по асфальтированию проезжей части и тротуаров, установлены бордюры, нанесена разметка и дорожные знаки. На улице Краснорядской также выполнены занижения бордюров для удобного въезда во дворы.

Андрей Красов подчеркнул высокую скорость выполнения работ, которая позволит снизить дискомфорт для жителей Рязани, связанный с дорожными работами.