Четверг, 5 июня, 2025
20.7 C
Рязань
Фото Администрации Рязани
Общество

Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани

7info7

4 июня депутат Госдумы Андрей Красов, совместно с начальником управления дорожного хозяйства и транспорта Владимиром Титовым, провел контрольный объезд дорожных участков в Рязани, где ведутся ремонтные работы.

В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%. Депутат встретился с жителями, председателем ТОС Юлией Лушниковой и другими депутатами, обсудив текущие и перспективные вопросы развития района, включая задачи, требующие решения на региональном и федеральном уровнях.

Кроме того, Красов проверил ход ремонтных работ на мосту через железнодорожные пути на Первомайском проспекте, а также на улицах Павлова и Краснорядской.

На мосту работы достигли 80%-ного уровня, продолжается укладка асфальта. На улицах Павлова и Краснорядской уже завершены работы по асфальтированию проезжей части и тротуаров, установлены бордюры, нанесена разметка и дорожные знаки. На улице Краснорядской также выполнены занижения бордюров для удобного въезда во дворы.

Андрей Красов подчеркнул высокую скорость выполнения работ, которая позволит снизить дискомфорт для жителей Рязани, связанный с дорожными работами.

Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%.
Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%.
Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%.
Депутат Государственной Думы Андрей Красов проверил ход дорожных ремонтов в Рязани В рамках проекта «Окраины», на улицах Полевой, Весенней и Чапаева микрорайона Канищево, ремонт завершен на 99%.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 
Происшествия

«А вы следователи? Или кто?» Журналисты нашли бабушку Артёма Тимофеева и попытались узнать, где он может скрываться

Мужчину, который может быть причастен к атаке FVP-дронов на российские аэродромы, продолжают искать.
Происшествия

Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.
Происшествия

Житель Касимовского района задержан по подозрению в жестоком убийстве

В частном доме одного из населенных пунктов Касимовского района 1 июня 2025 года обнаружено тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами в области головы, нижних и верхних конечностей.
Общество

ЕГЭ-2025: в Рязани известны первые стобалльники

ЕГЭ по химии, литературе и истории школьники сдавали по собственному желанию. По этим предметам в Рязани 11 стобалльников

Последние новости

Новости мира

Арестович*: Украин после СВО будет несколько

После завершения СВО Украину могут разделить на три части,...
Новости России

«Столото» запустил в продажу новые билеты моментальных лотерей серии «Русское лото»

Новая серия включает пять игр и оформлена в узнаваемом стиле — с золотыми бочонками и мешками, давно ставшими символом «Русского лото».
Общество

Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок

Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района.
Новости России

Депутат Ивлев: взрыв у Крымского моста прогремел во время проезда детей в «Артек»

ВСУ пытались взорвать Крымский мост в момент, когда по...
Погода

Самый жаркий: рязанцев в ближайшие пять лет ждёт температурный рекорд

Один из следующих пяти лет с вероятностью 80% станет самым тёплым за всю историю наблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Общество

В Рязанской области в 2025 году заменят и проложат 63,5 км водопроводных труб

По словам главы региона, это в 3 раза больше прошлогодних показателей. Проекты в сфере ЖКХ будут реализованы во всех муниципалитетах. 
Общество

Школу на 800 мест на Михайловском шоссе спроектируют в этом году

Аукцион по выбору подрядчика для создания проекта стартует ориентировочно в середине июня.
Новости России

Названа причина обысков в уральской редакции URA.RU

По данным Baza, правоохранители пришли в редакцию из-за работы журналистов издания с источниками и передачи им ежедневных сводок МВД.