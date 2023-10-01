Депутат Госдумы рассказал о налогах на бани и туалеты для дачников

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты.

По словам парламентария, налоги платятся за хозяйственные постройки. Их отличает наличие прочного фундамента. Если строение не связано неразрывно с землёй, его можно легко перенести, налог платить не нужно.

Росреестр пояснил, что строения, имеющие фундамент и все признаки капитального объекта должны регистрироваться гражданами. После легализации объекта хозяин обязан платить налог.

Гаврилов также напомнил, что статья 407 Налогового кодекса освобождает граждан от уплаты налога за одну хозпостройку площадью меньше 50 квадратов.