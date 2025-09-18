Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников. Возмущаться из-за того, что кто-то носит непривычную одежду — не самое умное поведение. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя ситуацию в Чубаровской школе Калужской области.

Там родители выразили недовольство, что две ученицы — из 7-го и 9-го классов — приходят на занятия в хиджабах. Администрация школы ссылается на типовые требования к одежде для школьников, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ, где подчёркивается светский характер внешнего вида учащихся. Однако семьи школьниц, заручившись поддержкой юриста, отказываются снимать хиджабы и соблюдать установленную форму.

В министерстве образования Калужской области подтвердили, что школа разъясняет правила семьям учениц, но соглашения между сторонами пока не достигнуто.

Вассерман отметил: сейчас вопрос формы решается на уровне школы. Можно ввести единый стандарт, можно — не вводить вообще. Обсуждение об унификации пока не ведётся — и, по его словам, возражений против неё не меньше, чем предложений.

Он не стал однозначно одобрять или осуждать ношение хиджабов. Но добавил: возмущаться из-за «непривычной одежды» — не самый умный способ поведения, хотя мотивы таких людей он понимает.

Также Вассерман указал: каноны ислама не требуют одежды, которая полностью скрывает лицо и тело, но предписывают скромность. По его мнению, навязывать такие нормы детям — чрезмерно.

Он подчеркнул: окончательное решение должны принимать педагоги и религиозные деятели.

Похожая ситуация произошла недавно в Хабаровске. Там директор школы сделала замечание девочке в хиджабе, в ответ отец-азербайджанец устроил скандал.