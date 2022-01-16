-3 C
Рязань
Воскресенье, 16 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости мира

Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по выходным

Александр Ильин

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного в магазинах по выходным дня, сообщает URA.RU.

По словам депутата, такое ограничение поможет сохранить здоровье россиян. При этом он отметил, что запрет не будет действовать в барах. 

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран», — сказал Хамзаев 

Госслужащий также предложил изменить возраст продажи алкоголя — с 21 года. По его мнению, это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации». 

Реклама

Хамзаев добавил, что полностью запрещать спиртные напитки нельзя, так как это вызовет рост продаж суррогатов. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,876ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img