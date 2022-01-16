Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по выходным

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного в магазинах по выходным дня, сообщает URA.RU.

По словам депутата, такое ограничение поможет сохранить здоровье россиян. При этом он отметил, что запрет не будет действовать в барах.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран», — сказал Хамзаев

Госслужащий также предложил изменить возраст продажи алкоголя — с 21 года. По его мнению, это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».

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Хамзаев добавил, что полностью запрещать спиртные напитки нельзя, так как это вызовет рост продаж суррогатов.