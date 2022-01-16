Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в магазинах по выходным

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил запретить продажу спиртного в магазинах по выходным дня, сообщает URA.RU.
По словам депутата, такое ограничение поможет сохранить здоровье россиян. При этом он отметил, что запрет не будет действовать в барах.
Госслужащий также предложил изменить возраст продажи алкоголя — с 21 года. По его мнению, это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».
Хамзаев добавил, что полностью запрещать спиртные напитки нельзя, так как это вызовет рост продаж суррогатов.