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Среда, 12 января, 2022
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Депутат Госдумы предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Александр Ильин

Депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщает РИА Новости. 

Ранее с предложением полностью запретить вейпы для детей выступил глава Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он отметил, что действующего закона, который приравнивает их к сигаретам, недостаточно. 

Напомним, общественный резонанс поднялся после инцидента в Алтайском крае, где 12-летний мальчик погиб после курения электронной сигареты. 

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По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).  

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