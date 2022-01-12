Депутат Госдумы предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщает РИА Новости.

Ранее с предложением полностью запретить вейпы для детей выступил глава Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он отметил, что действующего закона, который приравнивает их к сигаретам, недостаточно.

Напомним, общественный резонанс поднялся после инцидента в Алтайском крае, где 12-летний мальчик погиб после курения электронной сигареты.

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По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).