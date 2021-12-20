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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов отмечает юбилей

7info7

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов 20 декабря отмечает день рождения. Ему исполняется 50 лет.

В 1995 году Хубезов окончил РязГМУ имени И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Имеет степень доктора наук.

Работал в Рязанской ОКБ. Прошёл путь от врача отделения колопроктологии до главврача.

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В 2020 году вошёл в обновлённый состав Рязанской областной Думы, был первым заместителем председателя регионального парламента.

Награждён почётной грамотой министерства здравоохранения Рязанской области, Орденом Пирогова, почётным знаком губернатора Рязанской области «За заслуги перед Рязанской областью», знаком губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области».

7info поздравляет Дмитрия Анатольевича с юбилеем. Желаем всего самого наилучшего!

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