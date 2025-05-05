Депутат Госдумы объяснила, почему ВСУ не стоит пытаться наносить удары по параду Победы

По мнению депутата Государственной Думы Светланы Журовой, Украина не станет предпринимать попыток атаковать парад в честь Дня Победы в Москве, поскольку подобный шаг может привести к расширению международной поддержки России, особенно со стороны Китая. Своим мнением политик поделилась в беседе с изданием «Лента.ру».

Журова полагает, что в украинской столице осознают потенциальные последствия нападения на мероприятие, в котором, возможно, примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. «Мне кажется, в Киеве испытывают серьезные опасения, что в случае атаки на парад, где может присутствовать глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, реакция Китая может быть несоизмеримо более жесткой. Учитывая внушительную военную мощь этой страны, ответ может оказаться крайне серьезным», — пояснила депутат.

По ее анализу, создание угрозы для жизни или здоровья китайского лидера может стать катализатором для более активного вовлечения Пекина в поддержку Москвы, что обернется еще более тяжелыми последствиями для Киева. Журова не исключила, что данному примеру могут последовать и другие государства, чьи представители решат посетить торжественное мероприятие в Москве.

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«С одной стороны, у Украины, вероятно, есть желание нанести удар по параду Победы, чтобы продемонстрировать уязвимость России в плане безопасности. Но, с другой стороны, в Киеве, по всей видимости, понимают, что подобное действие лишь сплотит вокруг Москвы еще больше союзников. И даже те страны, которые до настоящего момента занимали нейтральную позицию, могут пересмотреть свое отношение», — подытожила Журова.