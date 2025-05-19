Депутат Госдумы Матвеев обвинил мигрантов в захвате рабочих мест в России

Мигранты, получая руководящие должности в России, продвигают «своих», заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы Михаил Матвеев.
По его мнению, разговоры о дефиците рабочей силы в стране ведут, чтобы оправдать бесконтрольную миграцию и «захват территорий».
Парламентарий привел в качестве примера ситуацию с поликлиниками, управляющими компаниями и службами доставки.
Собеседник агентства предположил, что это приведет к проблемам, например, при забастовках. Также, по его словам, дешевый труд мигрантов ограничивает рост зарплат россиян.
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