Депутат Госдумы Матвеев обвинил мигрантов в захвате рабочих мест в России

Мигранты, получая руководящие должности в России, продвигают «своих», заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы Михаил Матвеев.

По его мнению, разговоры о дефиците рабочей силы в стране ведут, чтобы оправдать бесконтрольную миграцию и «захват территорий».

«Как только мигрант получает руководящую должность, он тут же начинает продвигать своих,» — сказал Матвеев.

Парламентарий привел в качестве примера ситуацию с поликлиниками, управляющими компаниями и службами доставки.

Собеседник агентства предположил, что это приведет к проблемам, например, при забастовках. Также, по его словам, дешевый труд мигрантов ограничивает рост зарплат россиян.