Депутат Госдумы Красов остался недоволен строительством ФОКа у школы №58

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов посетил строительную площадку у школы №58 в Рязани, где возводят ФОК открытого типа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На территории будущего комплекса обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, тротуары и проезды. Сейчас рабочие выравнивают основание стадиона под устройство искусственного покрытия и готовят участок под монтаж ограждения.

Андрей Красов остался недоволен ходом работ, отметив, что выполнена лишь малая часть запланированных изменений.

До 17 ноября на объекте площадью 9200 квадратных метров должны были также появиться площадка для воркаута, крытая трибуна и футбольное поле.

Администрация примет санкции к подрядчику, однако работа будет продолжена до полного завершения.

Напомним, в октябре сообщалось, что строительство ФОКа у рязанской школы №58 идет по графику.