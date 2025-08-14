Депутат Госдумы Колесник оценил, как удары ВСУ повлияют на переговоры Путина и Трампа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал предстоящие переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча запланирована на 15 августа на Аляске. По словам депутата, удары, нанесенные Вооруженными силами Украины по российским городам, не смогут повлиять на ход этих переговоров.

Колесник подчеркнул, что, несмотря на потери в военное время, они не являются настолько значительными, чтобы «генерально повлиять на переговорные позиции». Он отметил, что, хотя этот факт будет учитываться, встреча всё же состоится.

«Я бы не ждал от них там каких-то прорывных решений, но, тем не менее, сам факт встречи Путина и Трампа — это уже хорошо», — заключил парламентарий, выразив умеренный оптимизм по поводу самого факта проведения переговоров.

ВСУ 14 августа ударили беспилотниками по мирным объекта в Белгороде и Ростове-на-Дону.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при ударе два человека получили тяжёлые повреждения. Они доставлены в больницу. Ещё 11 пострадавших доставляются в медицинское учреждение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о трёх пострадавших мирных жителях.