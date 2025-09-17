Депутат Госдумы хочет запретить группу «Сектор газа»

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что займется вопросом «отмены» группы «Сектор газа». Об этом она сообщила в интервью изданию «Абзац».

Останина считает, что песни группы необходимо запретить на всех музыкальных площадках. Она также выразила удивление, что Роскомнадзор до сих пор не отреагировал на контент. По словам депутата, её комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Лидер группы «Сектор газовой атаки» Сергей Кимцов в комментарии «Абзацу» сказал, что не видит опасности в творчестве Юрия Хоя. Он считает, что запрет, напротив, подогреет интерес к группе. Кимцов отметил, что песни «Сектора газа» слушают представители разных слоев общества уже более 30 лет, и они никому не навредили.

«Этим песням уже больше 30 лет, ничего плохого они никому не сделали. Юра пел для умных людей. Этим все сказано», — отметил музыкант.

Солист «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов считает, что удаление музыки Юрия Хоя равносильно уничтожению русской классики. Он заявил, что песни «Сектора газа» не несут негативной повестки, несмотря на ненормативную лексику. По его мнению, корни такого творчества идут от Ивана Баркова, и если запрещать «Сектор газа», то нужно запрещать и Маяковского, и Есенина, и Льва Толстого. Степанцов добавил, что «культурное наследие трогать не нужно».

Группа «Сектор газа» появилась в 1987 году. Известность коллективу принесли тексты о жизни в постсоветский период, наполненные откровенными и юмористическими строками о сексе, мистике и армейской службе.