Депутат Госдумы Андрей Макаров отметил позитивные изменения в Рязанской области

Депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подвел итоги рабочего визита в регион. В рамках поездки парламентарий провел встречу с губернатором Павлом Малковым и принял участие в заседании областного Правительства.

Одним из ключевых моментов визита стало совместное с главой региона посещение обновленной территории Рязанской ВДНХ. Андрей Макаров дал высокую оценку проведенным работам по благоустройству, особо отметив павильон с эксклюзивными изделиями местных мастеров народных промыслов.

Комментируя итоги поездки, депутат заявил, что положительные изменения в области очевидны. В качестве наглядного примера он привел преображение ВДНХ: «Положительные изменения в регионе видит любой непредвзятый человек. Меняется качество жизни. Я помню Рязанскую ВДНХ три года назад, сюда войти было нельзя. Сегодня она не просто производит впечатление, сюда хочется приходить с семьями, с детьми. У Рязанской области есть будущее. Изменения, которые сейчас происходят, направлены не просто на то, чтобы улучшить ситуацию там, где раньше было плохо. Это изменения, направленные в будущее, создание более высокого качества жизни всех людей».

Макаров подчеркнул, что текущие преобразования носят не точечный, а системный характер и нацелены на будущее развитие. По его словам, в регионе сформировалась команда с четким пониманием задач по развитию территории и активному привлечению федеральных ресурсов.