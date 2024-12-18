Проведение новогодних праздников в активной форме может помочь избавиться от привычки запасаться большим количеством еды, рассказала в интервью NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она отметила, что стоит пересмотреть традицию приготовления большого количества блюд на праздничный стол, чтобы потом не жаловаться на лишний вес. По мнению депутата, такой подход станет залогом отличного настроения и хорошего самочувствия.

— Конечно, замечательно доедать салаты после Нового года еще много дней. Но, возможно, пора менять традиции. Вместо того чтобы только готовить, есть и затем переживать из-за набранных килограммов, стоит пересмотреть свои привычки. Активный образ жизни и разнообразные занятия во время праздников — это не только способ не перегружать холодильник, но и путь к прекрасному настроению и хорошему самочувствию, — подчеркнула Разворотнева.

В качестве примера она предложила в новогоднюю ночь сходить на концерт, а затем прогуляться по городу с друзьями. Также, по ее словам, в праздничные дни можно несколько раз посетить каток или провести время в ресторане в компании близких людей.