Депутат ГД объяснила, почему она против смертной казни для мигрантов-насильников

Отмена запрета на смертную казнь для мигрантов, осуждённых за насильственные преступления, не должна рассматриваться в нынешних условиях. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью NEWS.ru.

По её словам, действующая судебная система не способна полностью исключить возможность ошибок, особенно в делах, связанных с насилием.

— Я против смертной казни для мигрантов, совершивших насильственные преступления. Да, иногда эмоции берут верх, особенно когда речь идёт о террористах и экстремистах. Но пока у нас нет полной уверенности в независимости и прозрачности суда, такие меры недопустимы, — подчеркнула депутат.

Она указала, что решения судов часто принимаются под влиянием человеческого фактора. Как пример Бессараб привела случаи из зарубежной практики, когда невиновные люди провели десятки лет в заключении, прежде чем были оправданы.

— Сегодня никто не может гарантировать, что приговор будет основан исключительно на законе. Это слишком высокая цена — лишить жизни человека, если потом выяснится, что он невиновен, — добавила она.

Светлана Бессараб выразила поддержку ужесточению условий содержания для тех, кто совершил тяжкие преступления, но подчеркнула, что право на жизнь должно оставаться неприкосновенным.