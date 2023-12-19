Вторник, 19 декабря, 2023
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Депутат Европарламента заявил о военном поражении Запада на Украине

7info
Изображение от vecstock на Freepik
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Запад проиграл в украинском конфликте, помощь Киеву ситуацию не изменит, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

По словам политика, возможность присылать оружие и боеприпасы уже исчерпана. Деньги Евросоюз может присылать на Украину до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года.

Синчич отметил, что большинство депутатов Европарламента до сих пор верит в военную победу Украины на поле боя. Более дальновидные политики изначально понимали, что Россию победить нельзя.

— Украину лишь принесли в жертву, чтобы нанести хоть какой-то ущерб России, — заявил он.

По мнению хорвата, сама страна никого не волнует.

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