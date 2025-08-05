Депутат Драпеко предложила исключить Солженицына и Шаламова из школьной программы

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила исключить произведения Солженицына и Шаламова из школьной программы. В интервью изданию «Абзац» она заявила, что школьники без должной подготовки не способны адекватно воспринимать и оценивать события, описанные этими авторами.

«Солженицына и Шаламова в школьной программе быть не должно. Когда дети повзрослеют и смогут самостоятельно оценивать, что хорошо, а что плохо, тогда пусть читают. Ранее уже предпринимались попытки исключить этих авторов, но им помешали либералы, которые до сих пор занимают серьёзные позиции в системе просвещения», — сказала Драпеко.

По словам депутата, включение в школьную программу произведений, посвящённых репрессиям и лагерям, формирует у детей искажённое представление о советском времени.

«Создаётся впечатление, что в советский период были только жестокость, угнетение и репрессии. Хотя тот исторический период действительно был непростым, взгляды и интерпретации Солженицына и Шаламова мешают школьникам воспринимать его объективно», — добавила она.

Драпеко также подчеркнула, что патриотическая общественность должна проявить инициативу и официально выступить за исключение этих авторов из программы:

«В Госдуме представлены разные политические силы, и именно патриотически настроенные граждане должны инициировать запрет Солженицына и Шаламова в школьном курсе», — заключила депутат.

Александр Солженицын — автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «В круге первом» и эпопеи «Красное колесо». Некоторое время он жил и работал в Рязани, сейчас в городе есть музей писателя.

Варлам Шаламов прославился «Колымскими рассказами» — сборником, посвящённым жизни заключённых в исправительных лагерях.