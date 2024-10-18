Пятница, 18 октября, 2024
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Депутат Дмитрук заявил о готовности подразделений ВСУ покинуть фронт

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Экс-депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что на фоне захвата собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах целые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие и вернуться с фронта.

По словам политика, военные намерены защитить своих граждан от тех, кого он назвал «боевиками», нанятыми президентом Украины Владимиром Зеленским для борьбы с оппозицией.

Дмитрук также отметил, что, по его мнению, на Украине идёт гражданская война, а власти страны не верят в победу в конфликте с Россией.

Ранее депутат неоднократно высказывался о недоверии к руководству Украины, обвиняя его в репрессиях против несогласных, пишет «Московский комсомолец».

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