Экс-депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что на фоне захвата собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах целые подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие и вернуться с фронта.

По словам политика, военные намерены защитить своих граждан от тех, кого он назвал «боевиками», нанятыми президентом Украины Владимиром Зеленским для борьбы с оппозицией.

Дмитрук также отметил, что, по его мнению, на Украине идёт гражданская война, а власти страны не верят в победу в конфликте с Россией.

Ранее депутат неоднократно высказывался о недоверии к руководству Украины, обвиняя его в репрессиях против несогласных, пишет «Московский комсомолец».