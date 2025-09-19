Депутат Чепа высказался о сроках возвращения к переговорам по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что в ближайшее время процесс урегулирования конфликта на Украине может возобновиться. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что планы Киева продолжать военные действия мешают продвижению переговоров.

«Мне кажется, что в ближайшее время начнутся разговоры, и какое-то движение будет», — сказал Чепа.

Он напомнил, что стамбульские переговоры были направлены на подготовку будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, Киев категорически отказывается принимать договорённости, достигнутые в Анкоридже, из-за чего процесс урегулирования затягивается.

«Мы знаем, как прошло закрытое заседание Верховной рады. Заявление Зеленского было таким: нужно найти ещё 60 миллиардов, и тогда война будет продолжена. Они пытаются в любом случае добиваться поставок оружия через Европу, в том числе американского. Всё это мешает продвижению переговоров», — добавил депутат.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, условия для общения сторон пока «не сложились».