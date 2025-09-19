Пятница, 19 сентября, 2025
12 C
Рязань
Новости России

Депутат Чепа высказался о сроках возвращения к переговорам по Украине

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что в ближайшее время процесс урегулирования конфликта на Украине может возобновиться. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что планы Киева продолжать военные действия мешают продвижению переговоров.

«Мне кажется, что в ближайшее время начнутся разговоры, и какое-то движение будет», — сказал Чепа.

Он напомнил, что стамбульские переговоры были направлены на подготовку будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, Киев категорически отказывается принимать договорённости, достигнутые в Анкоридже, из-за чего процесс урегулирования затягивается.

«Мы знаем, как прошло закрытое заседание Верховной рады. Заявление Зеленского было таким: нужно найти ещё 60 миллиардов, и тогда война будет продолжена. Они пытаются в любом случае добиваться поставок оружия через Европу, в том числе американского. Всё это мешает продвижению переговоров», — добавил депутат.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна пока не готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, условия для общения сторон пока «не сложились».

Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.
Интересное

«Новая Ванга», предсказавшая покушение на Трампа, назвала сроки окончания СВО

Мировую известность провидица получила после прогноза о Дональде Трампе. В конце 2023 года она заявила, что на бывшего президента будет совершено покушение, но он останется жив.
Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Общество

В Рязани приостановили подачу горячей воды на трёх улицах до 3 октября 

МУП «РМПТС» сообщает о временном прекращении подачи горячей воды по ряду адресов в Рязани  в связи с капитальным ремонтом трубопровода.

Последние новости

Транспорт и дороги

В Рязанской области ввели тарифы на эвакуацию автомобилей тяжелее 3,5 тонн

Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Акценты

«Мы продолжаем выступать, трогая сердца тысяч людей. О чём ещё можно мечтать?» – Борис Саволделли о знакомстве с группой «Feelin’s», Есенине и грядущем концерте 

Интервью с Борисом Саволделли – харизматичным итальянским вокалистом и бессменным творческим спутником группы «Feelin’s».
Новости России

Сотрудников морга, зашивших в труп куклы вуду, будут судить в Приморье 

Действия обвиняемых, как сообщает суд, выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников.
Происшествия

Крупный пожар на площади 500 квадратных метров потушили под Рязанью 

Вечером в четверг, 18 сентября, в посёлке Окский под Рязанью произошёл крупный пожар. 
Новости России

Лавров сделал четыре сенсационных заявления о судьбе Украины

На встрече с зарубежными послами глава МИД РФ Сергей Лавров поделился видением ситуации вокруг Украины, а также рассказал о дальнейших шагах России в отношениях с США и Европой.
Новости России

Девятилетний школьник попал в реанимацию после падения с мотоцикла

По предварительной информации, травмы были получены во время тренировки по мотокроссу в Парголово. Школьник упал с детского мотоцикла.
Происшествия

Рязанец получил срок за снятие денег с чужой банковской карты

Отбывать наказание он  будет в колонии строгого режима.
Новости России

Мошенники обманывают семьи участников СВО — обещают 500 тыс. руб. за «инвестиции»

Злоумышленники создают фальшивые сайты, где размещают ложную информацию о «новой программе поддержки». Утверждают, что выплаты — по 500 тысяч рублей в месяц — доступны за счёт участия в несуществующей инвестиционной программе.