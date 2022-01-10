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Понедельник, 10 января, 2022
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Дептранс сообщил об ухудшении движения в Москве из-за снегопада

7info

Сегодня движение в городе будет осложнено в связи с ухудшением погодных условий, сообщил телеграм-канал Дептранса Москвы.

В Москве сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится до утра следующего дня. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин.

— Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — говорится в сообщении.

Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.

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Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

На дорогах дежурят 24 экипажа Дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды.

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