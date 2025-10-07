Вторник, 7 октября, 2025
Денис Боков встретился с участниками очного этапа ЦФО Всероссийского проекта «Твой Ход»

Анастасия Мериакри

В Доме молодежи стартовал второй блок очного окружного этапа для регионов ЦФО конкурсного трека «Делаю» флагманского Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». С участниками встретился первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, который приветствовал их от имени Губернатора Павла Малкова.

В торжественном мероприятии также участвовали председатель областного комитета по делам молодежи Виталий Косачев, и.о. ректора РГРТУ им. В.Ф. Уткина Сергей Банников, заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Владислав Лобанов, участники второго потока кадрового проекта для участников СВО «ГЕРОИ62» Алексей Матасов, наставником которого является первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, и Андрей Дмитриенко, проходящий стажировку в комитете по делам молодежи Рязанской области.

Первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков отметил важность Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который дает возможность молодежи реализовать себя в полезной проектной деятельности.

«Вы все молодцы. Вы уже победители, прошедшие серьезный отбор. С помощью участия в таких конкурсах не просто защищаете и реализуете свои проекты, а создаете самих себя. Формируетесь как разносторонне развитые, гармоничные личности. Знайте, что вы на правильном пути», — сказал Денис Боков.

Заместитель руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Владислав Лобанов поблагодарил Правительство Рязанской области и, в частности, региональный комитет по делам молодежи за поддержку в реализации проекта, вручив благодарность от организаторов.

Проект «Твой Ход» входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Росмолодежью при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В его рамках предусмотрен конкурсный трек «Делаю», направленный на выявление студенческих лидеров, способных инициировать реальные изменения в стране. В нем приняли участие 12779 студентов со всей России. В течение девяти месяцев они выполняли конкурсные задания: разрабатывали паспорт проекта, организовывали тематические мероприятия, подготовили видеовизитку, прошли курсы ораторского искусства. Кроме того, сделали тестовые задания, в том числе решили кейсы по молодежной политике, управлению проектами и развитию лидерских компетенций, провели мероприятия к Дню Победы. По итогам участники представили результаты работы в формате онлайн-защиты. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли в очные окружные этапы.

Очный этап ЦФО проводится в Рязанской области с 3 по 9 октября. Он разделен на два блока, в каждом из которых участвуют порядка 150 человек из разных регионов. Для них подготовлена насыщенная образовательная программа: лекции, встречи, нетворкинги, открытые диалоги и др. Проходят очные защиты проектов перед экспертной комиссией по шести ключевым направлениям: событийное, техническое, научно-исследовательское, ИТ, медиа и социальное предпринимательство.

По итогам всех окружных защит проектов будут определены 100 лучших, чьи авторы получат премию в размере 1000000 рублей. Деньги можно будет направить на оплату обучения, улучшение жилищных условий, развитие и масштабирование своего проекта.

