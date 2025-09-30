Денис Боков стал наставником для участника СВО в рамках кадрового проекта «ГЕРОИ62»

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков провел рабочую встречу с Алексеем Матасовым, который стал его подопечным в рамках второго потока кадрового проекта для участников специальной военной операции «ГЕРОИ62».

Алексей Матасов — гвардии подполковник, ветеран СВО, а в настоящее время является префектом поселка Солотча. Он уже имеет практический опыт работы в системе муниципальной власти, что станет хорошей основой для дальнейшего профессионального развития. В ходе встречи куратор и участник проекта обсудили планы на предстоящую шестинедельную стажировку, а также детали деятельности ведомств.