Денис Боков: интенсивно готовимся к запуску в Рязани филиала Наццентра «Россия»

В Рязани интенсивно готовятся к запуску регионального филиала Национального центра «Россия». Об этом сообщил в телеграм-канале первый зампред правительства Рязанской области Денис Боков.

— Сейчас мы детально прорабатываем проект экспозиции Рязанской области как новогодней столицы России, чтобы представить его в Наццентре в Москве, и интенсивно готовимся к запуску регионального филиала в Рязани. Это будет один из пяти филиалов Национального центра «Россия», которые откроются в нашей стране, — написал Боков.

Он поделился впечатлениями от семейной поездки в Москву на выходные в национальный центр «Россия». Вместе с семьёй Боков посетил выставку, по его словам, территорию комплекса они покинули только перед закрытием.

На выставке можно изучить географию нашей страны, растительный мир, животных, узнать о достижениях различных регионов, о высоких технологиях, применяемых в России.

Первый зампред правительства выразил уверенность, что такие же положительные эмоции каждый житель региона скоро сможет получить в Рязани.