Прокуратура требует вернуть имущество умерших постояльцев государству

Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при распоряжении вымороченным имуществом. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Установлено, что на лицевом счете социального учреждения района находятся деньги умерших постояльцев, которые не имели родственников. Денежные средства в размере более 100 тыс. рублей в собственность РФ до настоящего времени не обращены.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании имущества вымороченным. Его требуют передать в собственность государства.