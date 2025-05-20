Деньги умерших пациентов геронтологического центра в Рязани передали государству

Прокуратура Московского района города Рязани провела проверку соблюдения имущественных прав. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что на лицевых счетах ГБУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина» числятся денежные средства, принадлежавшие гражданам, проживавшим в учреждении до момента своей смерти.

В установленный законом шестимесячный срок никто из родственников с заявлением о принятии наследства не обратился.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании имущества выморочным и передаче его в собственность государства. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Общая сумма средств составила более 27 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения и поступление денежных средств в бюджет находится на контроле прокуратуры.