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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости России

Деньги на карту — повод для проверки: с 1 июня меняются банковские операции

Алексей Самохин

С 1 июня 2025 года вступают в силу изменения, которые существенно расширяют возможности налоговых органов по контролю за денежными переводами между физлицами. Новые правила касаются всех граждан, которые регулярно получают деньги на карту, пишет «Вечерняя Москва».

Федеральная налоговая служба в письме № БС-16–11/33 разъяснила: если перевод — это не подарок или возврат долга, а фактическая плата за товары или услуги, то он считается доходом и подлежит налогообложению. Теперь банки обязаны передавать в ФНС данные о подозрительных регулярных переводах.

— Например, если человек сдает квартиру и получает плату за аренду, то он обязан декларировать этот доход и платить с него налог, — поясняет налоговый консультант Ирина Батушева. — Но многие этого не делают. С 1 июня банки начнут передавать информацию о регулярных поступлениях. ФНС вправе затребовать у получателя объяснения.

По словам эксперта, единичные переводы — например, подарки на день рождения — не вызывают подозрений. Вопросы могут возникнуть к тем, кто получает деньги систематически.

Что грозит за неуплату налога

Если человек оказывает частные услуги — электрика, сантехника, ремонт квартиры — и получает оплату на карту, он обязан платить налоги. В противном случае ФНС может привлечь его к ответственности. В Налоговом кодексе предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, а при умышленном уклонении — до 40%. Если за три года задолженность по налогам превысит 2,7 миллиона рублей, может наступить уголовная ответственность (статья 198 УК РФ).

Впрочем, если деньги поступают регулярно, но сопровождаются распиской о возврате долга, то налога платить не нужно. Главное — подтвердить, что это не доход, а возврат ранее выданной суммы.

Новые меры защиты от мошенников

С 1 июня вступает в силу ещё одно важное изменение. При попытке снять наличные через банкомат банк будет обязан связаться с клиентом для подтверждения операции. Если клиент не подтверждает, выдача наличных блокируется на 48 часов.

Кроме того, граждане смогут назначить доверенное лицо — например, родственника, который будет официально уполномочен разрешать или отклонять операции со счётом.

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