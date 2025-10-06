Понедельник, 6 октября, 2025
Денежную поддержку в виде социального контракта получили более 2 000 рязанцев с начала 2025 года

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от pressfoto на Freepik

В Рязанской области продолжается работа по поддержке жителей региона, которая проводится в рамках национального проекта «Семья», и возможности заключения социального контракта.

Социальный контракт представляет собой меру поддержки, направленную на повышение материального благосостояния граждан, прежде всего семей с детьми, и преодоление ими трудной жизненной ситуации. Получить ее могут малоимущие семьи или одинокие граждане, проживающие в Рязанской области и имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, то есть 15782 рублей.

Заключить социальный контракт можно на открытие своего дела или организацию личного подсобного хозяйства. Выплаты составят до 350 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Также есть возможность получить финансовую поддержку на поиск работы в размере 17202 рублей в первый месяц и по столько же в течение трех месяцев после трудоустройства. Кроме того, предусмотрена матпомощь до 103 тыс. рублей для выхода из трудной жизненной ситуации. Средства можно направить на приобретение товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, профилактические медицинские осмотры.

В этом году меру поддержки в виде социального контракта уже получили порядка 2000 жителей региона. Наиболее популярными направлениями остаются предпринимательство и поиск работы.

По поручению Губернатора Павла Малкова специально для жителей Рязанской области разработано и запущено мобильное приложение «Открытый регион62. Социальная защита». Через сервис можно не только подать заявку, но и согласовать бизнес-план и направлять отчеты. Заявление на заключение соцконтракта можно также подать через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.

