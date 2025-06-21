«Денег не будет»: эксперт рассказала, что нельзя делать в День солнцестояния

В День летнего солнцестояния запрещено обижаться и ссориться, рассказала «МК» психолог Мирослава Буш.

По ее словам, также категорически нельзя подбирать найденные деньги и оставаться в закрытом помещении весь день. Еще один запрет — употребление алкоголя.

«Все это будет препятствовать исполнению загаданных желаний, и год до следующего праздника будет неудачным, пройдет в обидах, ссорах», — пояснила Буш.

Эксперт напомнила о примете. Она предписывает не давать долг в этот день, в обратном случае у человека не будет денег до следующего Дня солнцестояния.

Буш призвала устроить семейный ужин, провести время с близкими.