День защиты детей с размахом отметили в ЖК Skyline

«Зелёный сад» подарил рязанцам большой и яркий праздник (0+) на целых три часа. А ещё компания разыграла призы и скидочные сертификаты на квартиры в жилом комплексе.

Праздник был рассчитан на всех жителей города, многие попали на территорию дома впервые. Первое впечатление никто не скрывал — восторг! Такого двора, по мнению гостей торжества, в Приокском больше нет.

ЖК Skyline — уютный, семейный и очень зелёный. Компания «Зелёный сад» воплотила в нём свои лучшие наработки: от «умных» скамеек с подогревом и USB-разъёмами до уникальной подсветки золотого, серебряного, красного и голубого оттенков.

Пока одни юные рязанцы ели кашу с тушёнкой, сладкую вату и подставляли щёчки мастерам аквагрима, другие участвовали в турнире по мини-футболу. На спортивное состязание собралось 5 команд: одна из ЖК Skyline, вторая — из окрестных дворов Приокского посёлка и три из Борок. В Борках «Зелёный сад» строит уникальный жилой комплекс «Окская стрелка», поэтому приглашение ребят выглядит вполне логичным.

Депутат Рязанской городской думы, замдиректора УЖК «Зелёный сад — Мой дом» Павел Аверин подчеркнул: Руководство строительной компании с трепетом относится к подрастающему поколению. Придомовая площадка ЖК Skyline полностью предназначена для детей.

И действительно, для счастливого детства мальчишек и девчонок здесь есть буквально всё: большая песочница с кварцевым песком, травмобезопасное покрытие, качели и горки на любой вкус, фонтан с подсветкой. Кстати, двор с вечернее время — отдельное произведение искусства. С наступлением сумерек жители Приокского в этом убедились.

Помимо этого гости праздника поучаствовали в розыгрыше подарков от застройщика. Велосипед, два электросамоката и сертификаты на скидку при покупке квартиры достались самым везучим.

Но больше всего повезло тем, кто уже живёт или вот-вот заселится в ЖК Skyline. Первая очередь дома сдана, вторая — на последнем этапе сдачи. И у вас ещё есть шанс купить квартиру в доме мечты! Тем более, что на трёхкомнатные квартиры сейчас действует акция. Спешите выбрать свою квартиру на сайте: https://www.green-garden.ru/?utm_source=itogi_prazdnika. Все подробности по телефону: +7 (4912) 77-77-77.