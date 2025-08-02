День ВДВ в Рязани: праздничная программа

Сегодня, 2 августа, в России отмечается 95-я годовщина создания воздушно-десантных войск. Рязань заслуженно носит название столицы ВДВ. Какие праздничные мероприятия организованы в городе в этот день? Рассказываем!

Стадион «Рязань Арена»

Здесь в 12:00 дадут старт праздничным мероприятиям. Рязанцев и гостей города ждут выставка боевой техники и вооружения ВДВ, показательные выступления на квадроциклах и по рукопашному бою, военизированная эстафета, тактический эпизод. Конечно же, не обойдется без праздничного концерта!

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Рязанская ВДНХ

На Рязанской ВДНХ 2 августа пройдет Музыкальный фестиваль «Лирика» (0+). С 14:00 рязанцев ждут выступления рязанских коллективов и исполнителей в рамках «Музыкальных ритмов» от Цифрового музея, мастер-классы! Программа на день:

– 14:30–14:55 — выступление группы «Дельта Оки»;

– 14:30–14:55 — выступление группы «4п-Бэнд»;

– 15:00–15:25 — Анастасия Кудряшова;

– 15:25–15:40 — Наталья Макоева;

– 15:45–16:00 — Елена Керенцева;

– 16:05–16:30 — Проект «МОСТ»;

– 16:40–17:05 — Группа «Фаза быстрого сна»;

– 17:10–17:35 — Любовь Бессонова и группа «Андуин»;

– 17:40–18:05 — Группа «АСПЕКТ»;

– 18:10–18:30 — Группа jEm и Сергей Щебень;

– 18:35–19:00 — Группа «Особый случай».

С 16:00 стартуют интерактивы:

– 16:00–18:00 — Бесплатный мастер-класс по созданию картины маслом на музыкальную тематику от Ангелины Назаркиной (12+);

– 17:00–18:30 — Бесплатный мастер-класс по вокалу от школы «Фа Соль» (12+);

– 17:00–19:00 — Бесплатный мастер-класс по ковровой вышивке от студии «Кири» (12+);

– 18:00–20:00 — Анимационная программа для детей.

– 19:00–20:00 — Выступление диджея Ксенити (0+);

– 20:00–21:00 — Выступление ансамбля солистов «Доминанта» и композитора Андрея Синецкого (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Хот стафф» (0+).