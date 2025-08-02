Суббота, 2 августа, 2025
22.9 C
Рязань
Культура и события

День ВДВ в Рязани: праздничная программа

Анастасия Мериакри

Сегодня, 2 августа, в России отмечается 95-я годовщина создания воздушно-десантных войск. Рязань заслуженно носит название столицы ВДВ. Какие праздничные мероприятия организованы в городе в этот день? Рассказываем!

Стадион «Рязань Арена»

Здесь в 12:00 дадут старт праздничным мероприятиям. Рязанцев и гостей города ждут выставка боевой техники и вооружения ВДВ, показательные выступления на квадроциклах и по рукопашному бою, военизированная эстафета, тактический эпизод. Конечно же, не обойдется без праздничного концерта!

Возрастное ограничение 0+.

Рязанская ВДНХ

На Рязанской ВДНХ 2 августа пройдет Музыкальный фестиваль «Лирика» (0+). С 14:00 рязанцев ждут выступления рязанских коллективов и исполнителей в рамках «Музыкальных ритмов» от Цифрового музея, мастер-классы! Программа на день:

– 14:30–14:55 — выступление группы «Дельта Оки»;

– 14:30–14:55 — выступление группы «4п-Бэнд»;

– 15:00–15:25 — Анастасия Кудряшова;

– 15:25–15:40 — Наталья Макоева;

– 15:45–16:00 — Елена Керенцева;

– 16:05–16:30 — Проект «МОСТ»;

– 16:40–17:05 — Группа «Фаза быстрого сна»;

– 17:10–17:35 — Любовь Бессонова и группа «Андуин»;

– 17:40–18:05 — Группа «АСПЕКТ»;

– 18:10–18:30 — Группа jEm и Сергей Щебень;

– 18:35–19:00 — Группа «Особый случай».

С 16:00 стартуют интерактивы:

– 16:00–18:00 — Бесплатный мастер-класс по созданию картины маслом на музыкальную тематику от Ангелины Назаркиной (12+);

– 17:00–18:30 — Бесплатный мастер-класс по вокалу от школы «Фа Соль» (12+);

– 17:00–19:00 — Бесплатный мастер-класс по ковровой вышивке от студии «Кири» (12+);

– 18:00–20:00 — Анимационная программа для детей.

– 19:00–20:00 — Выступление диджея Ксенити (0+);

– 20:00–21:00 — Выступление ансамбля солистов «Доминанта» и композитора Андрея Синецкого (0+);

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Хот стафф» (0+).

Самые читаемые материалы

Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани ночью 2 августа

Рязанцев просят укрыться в помещениях, не подходить к окнам. 
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.
Происшествия

Вражеские БПЛА сбиты в Рязанской области, обломки попали на предприятие

Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются.
Общество

Экс-ректор РГУ им. Есенина возвращается из Донецка в Рязань

Супруги Минаевы приехали работать в ДНР в 2022 году. Андрей Минаев стал деканом исторического факультета вуза, его жена Светлана Юрьевна работала заместителем директора Многопрофильного лицея-интерната ДонГУ. 
Погода

МЧС предупредило о грозах, ливнях и шквалистом ветре в Рязанской области

По данным синоптиков, местами сохранятся грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.

Последние новости

Транспорт и дороги

В Рязани перекрыли движение по улице Новоселов более чем на месяц

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 8:00 2 августа закрыто движение транспорта на автомобильной дороге по улице Новоселов от дома №33а до здания №33б.
Экономика и бизнес

Рязанская область отправила 3 тонны молока в Грузию

Рязанский производитель молока на этой неделе отправил партию ультрапастеризованной продукции в Республику Грузию. Общий объем поставки составил более 3 тонн.
Общество

Павел Малков поздравил рязанцев с Днём воздушно-десантных войск

Губернатор пожелал десантникам, ветеранам и всему воздушно-десантному братству крепкого здоровья, мирного неба, успехов и новых побед на благо нашей Родины!
Общество

Артём Бранов передал гуманитарную помощь мобилизованным рязанцам

Артём Бранов передал военнослужащим гуманитарный груз, в составе которого были: квадрокоптеры, FPV дроны, инкубаторы, различная техника, инструменты и запчасти.
Общество

Попытки вброса ложной информации о последствиях воздушных атак наблюдались ночью 2 августа

Бытовых пожаров за прошедшую ночь произошло не больше обычного, подробнее — в пресс-службах соответствующих ведомст
Интересное

2 августа — Ильин день, День ВДВ: традиции, приметы и запреты

На Руси 2 августа посвящали святому пророку Илье. В православной традиции его почитают наряду с Николаем Чудотворцем. К святому Илье обращались с молитвами о дожде в засушливую погоду и просили помощи в сохранении урожая.
Новости России

«Просто бегут»: эксперты рассказали, где ситуация для ВСУ складывается просто плачевно

ВСУ под напором наших ударов покидают населённый пункт Чуншино. Силы оттягиваются неравномерно и неорганизованно. Просто бегут
Происшествия

Нежилой дом горел в Рязани ночью 2 августа

Ночью на улице Цветной бульвар загорелся нежилой дом. В 4:37 локализация пожара. На пожар выезжали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.