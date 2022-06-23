День Варнавы Земляничника 24 июня: народные приметы, что нельзя и нужно делать

24 июня православная церковь вспоминает апостола от 70-ти Варнаву (Иосия) Кипрского. Вместе со святым апостолом Павлом долгое время проповедовал Евангелие в Малой Азии, затем на острове Кипр, и первый из апостолов отправился для проповеди в Италию, был в Риме и основал епископский престол в Медиолане. Был в Духе Святом и совершал многие чудеса. По возвращении на Кипр апостол Варнава продолжал проповедь о Христе Спасителе и этим возбудил против себя иудеев, которые побили его камнями.

К 24 июня обычно поспевает земляника, поэтому этот день наши предки называли Варнавой Земляничником. Ягоды и листья земляники традиционно используют в народной медицине — они обладают заживляющим и противовосполительным свойством. Хотя собирать в этот день траву и ягоды, в том числе землянику, ни в коем случае нельзя. Есть риск принести в дом тёмную силу.

Что нельзя и нужно делать 24 июня

Сегодня важно убраться дома. Нужно подмести и помыть полы, разложить вещи по местам. Чистота и порядок принесут в дом счастье и мир.

Нельзя сегодня жадничать и проявлять скупость — не будет в семье денег и богатство.

Нельзя лениться, проводить день в безделии, отлынивать от работы — в профессиональной жизни начнутся проблемы.

Нельзя звенеть монетами в кармане — привлечь нечисть, которая начнёт вредить финансовому благополучию.

Народные приметы 24 июня

Если ночью звёзды приобретают зеленоватый оттенок, будет жаркая погода;

Капельки сока на кленовых листьях сулят дождь;

Духота утром — к большому ненастью;

Птицы прячутся под крышами в ясный день — будет непогода.

Именины 24 июня отмечают Мария и Ефрем.

Яркий и красочный сон в ночь на 24 июня, который хорошо запомнился, сулит достижение поставленных целей. Если сон тусклый, запомнился плохо, непримечательный — до осуществления целей ещё далеко.