День в истории 3 марта: Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве

7info публикует обзор событий, произошедших в разные годы 3 марта.

Крестьянам разрешили вступать в брак без согласия помещика

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3 марта 1804 года был издан указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны. Незадолго до этого, в 1803 году, увидел свет его указ «О вольных хлебопашцах», который легализовал освобождение крестьян по воле самого помещика. Этот закон сформировал идеологию освобождения крестьян — свобода и земля в обмен на деньги для помещика.

Отмена крепостного права в России

Примечательно, что на 3 марта пришлось и другое важное событие истории России. Именно в этот день 1861 года император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в России крепостное право.

Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Произошло это в 1994 году.

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Родились 3 марта: премьер-министр России Михаил Мишустин, актёр Сергей Рост, лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

Умерли 3 марта: актриса Наталья Крачковская, спортивный комментатор Юрий Розанов.