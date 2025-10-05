День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

В воскресенье, 5 октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник. Эта профессия — одна из самых значимых и благородных, ведь от учителей зависит формирование личности детей. Их способность заметить талант и потенциал в каждом ребенке играет ключевую роль.

В Рязанской области работает около восьми тысяч педагогов. Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы, такие как «Земский учитель», а также предоставляются выплаты и земельные участки.

«Труд педагога – это огромная самоотдача, терпение и любовь к детям. Это одна из самых важных профессий, от которой зависит будущее наших детей. Дорогие учителя, педагоги и наставники! Спасибо вам за всё, что вы делаете для наших детей. С праздником!» — обратился к учителям Павел Малков.

Поздравляем всех педагогов с их профессиональным праздником! Желаем им радости каждый день, а ученикам — успехов и достижений!