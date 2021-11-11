День сотрудника ОВД отметили в Управлении МВД России по Рязанской области

Традиционно торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны.

Мемориал с вечным огнем и стелой, на которой высечены имена погибших сотрудников, расположен у здания Управления МВД России по Рязанской области.

Цветы к Мемориалу возложили начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев, заместитель начальника УМВД – начальник Следственного управления полковник юстиции Антон Решетов, начальник Штаба УМВД полковник внутренней службы Андрей Краснов и заместитель Председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск майор милиции в отставке Александр Рюмин.

Возложение цветов сопровождалось залпами оружейного салюта.

Далее начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай в режиме видеоконференцсвязи поздравил руководителей, сотрудников структурных, строевых и территориальных подразделений полиции области и ветеранов, наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел ведомственными наградами, ценными подарками и поздравил с присвоением внеочередных специальных званий и званий на ступень выше. Также начальник УМВД вручил сотрудникам награды от руководителей правоохранительных органов и органов безопасности региона, органов власти и управления области.

В своем поздравлении Владимир Анатольевич Алай отметил:

— Мужество, решительность и твердость характера – неотъемлемые черты каждого сотрудника. Благодаря самоотверженному труду, верности долгу, готовности к работе в самых сложных условиях рязанская полиция решает одну из важнейших государственных задач – укрепление законности и правопорядка на родной земле. Желаю всем действующим сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел несокрушимого здоровья, мира, успешной службы и семейного благополучия.

Также к поздравлению присоединился заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев и наградил отличившихся сотрудников.