День славянской письменности и культуры отметили в Рязани

В Рязани на площади около областной филармонии 24 мая состоялся концерт Сводного хора Рязанской области «Свет Великой Победы» (6+). Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.
День славянской письменности и культуры — особенный государственно-церковный праздник, объединяющий многие народы и страны. Это праздник духовного богатства и культурного наследия, торжественное чествование святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. По доброй традиции, Рязанская областная филармония при поддержке правительства Рязанской области собирает в едином концерте любителей хорового пения со всего региона, образуя Сводный хор Рязанской области.
В Сводном хоре приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, а также творческие коллективы муниципальных образований Рязанской области.
На концерте прозвучали всеми любимые и знакомые песни советских и российских композиторов: «Тропарь пасхи», «Русский язык», «Благослови, Господь, Россию», «Моя страна», «Рязань моя — краса моя», «Над окошком месяц», «Катюша» и другие.
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