День славянской письменности и культуры отметили в Рязани

В Рязани на площади около областной филармонии 24 мая состоялся концерт Сводного хора Рязанской области «Свет Великой Победы» (6+). Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.

День славянской письменности и культуры — особенный государственно-церковный праздник, объединяющий многие народы и страны. Это праздник духовного богатства и культурного наследия, торжественное чествование святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. По доброй традиции, Рязанская областная филармония при поддержке правительства Рязанской области собирает в едином концерте любителей хорового пения со всего региона, образуя Сводный хор Рязанской области.

«Наша письменность и культура — это основа всего нашего государства с древнейших времён. Именно письменность и культура формируют те традиции, которые прошли через Древнюю Русь, через Средневековую Русь, через времена и годы Советского Союза. Ведь именно в Советском Союзе большинство здесь присутствующих родилось. Славянская письменность и культура — это то, что составляет основу и нашего нынешнего с вами бытия. Очень приятно, что у нас есть такая замечательная традиция в день Славянской письменности и культуры проводить выступление сводного хора Рязанской области. Это действительно уникальное явление, уникальный праздник. Дорогие рязанцы, всех вас с праздником, всем желаю, прежде всего, мирного неба над головой и чтобы в вашей жизни было как можно больше таких же солнечных дней, как и сегодняшний», — поздравил рязанцев депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков.

В Сводном хоре приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, а также творческие коллективы муниципальных образований Рязанской области.

На концерте прозвучали всеми любимые и знакомые песни советских и российских композиторов: «Тропарь пасхи», «Русский язык», «Благослови, Господь, Россию», «Моя страна», «Рязань моя — краса моя», «Над окошком месяц», «Катюша» и другие.