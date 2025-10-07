День Сергия Радонежского 8 октября 2025. Что можно и нельзя делать 

8 октября в России отмечают день преподобного Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиевой лавры, одного из самых почитаемых православных святых. В народе этот день называли Капустником: хозяйки начинали квасить капусту на зиму, пекли пироги и готовились к холодам.

Кто такой Сергий Радонежский

Святой родился в начале XIV века под Ростовом Великим в семье благочестивого боярина. При рождении его назвали Варфоломеем. Мальчик с детства соблюдал строгие посты и никогда не ел мяса, но грамота давалась ему с трудом.

Поворотный момент: В семь лет он встретил в лесу таинственного старца, который чудесным образом даровал ему способность читать и писать. С тех пор Варфоломей посвятил себя изучению Священного Писания.

После смерти родителей он вместе с братом Стефаном ушёл в лес, где они построили деревянную церковь во имя Святой Троицы. Брат не выдержал тягот отшельнической жизни и ушёл, а Варфоломей принял постриг с именем Сергий и остался в лесной глуши.

Основание Троице-Сергиевой лавры

К Сергию постепенно стали приходить другие монахи, и в 1330-х годах на этом месте возник мужской монастырь. В 1354 году Сергий стал его настоятелем после долгих отказов — он не искал власти и всю жизнь служил братии: сам строил кельи, пёк хлеб, шил одежду.

Обитель быстро расцвела благодаря пожертвованиям. Сергий ввёл строгий общежительский устав, что вызвало недовольство части монахов. Тогда святой покинул обитель и основал монастырь на реке Киржач. Но Троицкая обитель без него стала приходить в упадок, и иноки умолили его вернуться.

Масштаб влияния: Сергий и его ученики основали около 40 монастырей по всей России. Святому было дано явление Богородицы, которая благословила его труды и наделила даром исцеления.

В Троицком монастыре Рязани в его честь освящен один из храмов. Он был построен в 1752 году по обету на средства рязанского дворянина Алексея Петровича Вердеревского взамен существовавшей ранее Иоанно-Предтеченской церкви.

Почему день называют Капустником

С 8 октября на Руси начинали массово квасить капусту. Считалось, что к этому времени она достаточно отлежалась после сбора и набрала нужную плотность.

Традиции дня:

Женщины собирались вместе, рубили капусту и укладывали её в бочки с солью и специями.

Пекли капустные пироги и угощали всех помощников.

Заготавливали куриные полуфабрикаты на зиму.

Ходили в баню и надевали чистую одежду.

Этот день считался началом подготовки к зиме: утепляли дома, перебирали тёплую одежду, завершали осенние работы.

О чём молятся Сергию Радонежскому

Святой помогает в нескольких сферах жизни:

Учёба и освоение знаний — его собственный путь от неграмотного мальчика до духовного наставника вдохновляет учащихся.

Судебные дела — святой при жизни славился справедливостью и мудростью в разрешении споров.

Смирение гордыни — Сергий отказался от патриаршества и всю жизнь служил другим, а не возвышался над ними.

Исцеление от болезней — дар, полученный им от Богородицы, продолжает действовать через его мощи в Троице-Сергиевой лавре.

Приметы и запреты 8 октября

Погодные приметы:

Ясная погода в этот день обещает ещё три недели тепла.

Северный ветер предвещает холодную зиму, южный — оттепели, западный — обильные снегопады.

Если листья ещё на деревьях — зима придёт нескоро.

Что нельзя делать:

Ссориться и спорить — день требует смирения.

Завидовать и думать о других плохо.

Поднимать с земли чужие вещи — по поверью, они принесут несчастье.

Что стоит сделать:

Провести день спокойно, без суеты. Посетить богослужение, если вы верующий. Сделать доброе дело для близких. И обязательно — поставить на стол блюда из капусты, ведь 8 октября приходится на среду, постный день.

Современное значение праздника

День Сергия Радонежского напоминает о человеке, который посвятил жизнь служению людям и вере. Он не стремился к власти, но стал духовным отцом для тысяч. Основанная им Троице-Сергиева лавра остаётся одним из главных духовных центров России.

Для тех, кто далёк от религии, этот день — повод вспомнить о смирении, служении и внутренней силе, которая помогает строить, а не разрушать.